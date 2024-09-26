RTÜK Başkanı Şahin akraba iddialarını yalanladı

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'te bacanağını işe aldığı, kayınbiraderini ise Daire Başkan Yardımcısı yaptığı, eşinin de işe gitmeden TRT'den maaş aldığı iddialarını yalanladı.

Şahin, sosyal medya hesabından söz konusu haberi yapan gazeteciyi etiketleyerek "Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin" diye yazdı.

"Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu" diyen Şahin, "Mahkemede görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.