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İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini

İngiliz devinden dolar/THSBC, Türkiye'de politika faizinin bu yıl boyunca sabit kalmasını ve gevşeme döngüsünün ancak 2025 yılında başlamasını öngördüklerini belirtti.L tahmini: Yıl sonunda ne kadar olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 12:38, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:40
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İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini

HSBC tarafından yapılan değerlendirmede "Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir" denildi.

Banka hazırladığı raporda, enflasyonda düşüş hızının 2025'te yavaşlamasını beklediklerini ifade etti. HSBC'nin Türkiye için enflasyon tahmini 2024 sonunda yüzde 58,6, 2025 sonunda yüzde 31,9 ve 2026 sonunda yüzde 19,8.

Türkiye'den enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğuna vurgu yapan banka, hizmet enflasyonunda şu ana kadar kaydedilen iyileşmenin mal enflasyonundaki iyileşmenin gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Banka, cari açığın bu yıl sonunda GSYH'nin yüzde 2'sinin altında kalmasını öngörüyor anca bir dizi dış şokların bu tabloyu değiştirebileceğine işaret etti.

HSBC ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025'te faiz indirimine gitmeyeceğini, faizin yılın ilk yarısında 1.350 baz puan, 2. yarısında 650 baz puan indirilerek aralıkta yüzde 30'a gerileyeceğini öngördü. HSBC, TCMB politika faiz oranının bu yılsonu yüzde 50,00, 2025 yılsonu yüzde 30,00, 2026 yılsonu yüzde 18,00 olarak açıkladı.

- Dolar yıl sonunda 36 TL olur

HSBC'nin hesaplamalarına göre dolar/TL ise yıl sonunda 36 seviyesine gelecek. 2025'te ise her çeyrekte 1 lira artarak yıl sonunda 1 dolar 40 TL olacak.

HSBS, raporunda risklere de dikkat çekerek "Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir" ifadelerini kullandı.

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