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Öğretmenler Maarif Kongresi'nde buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında Erzurum'da Maarif Kongresi düzenlenecek. Kongrede, "öğretmen gözüyle" teması kapsamında, "oyun ve arkadaşlığın", "ailenin" ve "sosyal sorumluluk çalışmalarının" eğitime etkisi konuları ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 12:43, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:42
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Öğretmenler Maarif Kongresi'nde buluşacak

Maarif Kongresi'ne, yurt içi ve dışında görev yapan öğretmenler bildiri sunmaya davet edildi.

Kongreye ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, eğitim sisteminde milli bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı ve milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve gençleri 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde donatmayı hedeflediği vurgulandı.

Böylece geçmişin birikimlerine değer katarak geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek bütüncül bir sistemin tasarlandığına işaret edilen yazıda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu hedefe ulaşmak için öğretmenlerimizi eğitimin merkezine koymakta, onların toplumdaki rollerini güçlendirerek, mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve öğretim uygulamalarını daha etkili hale getirmeyi amaçlamaktadır. Evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, milli bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesile olan Öğretmenler Günü Kutlama Programları çerçevesinde, ülkemizin eğitim ile ilgili önemli sorunlarının ele alınacağı Bakanlığımız bünyesinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerimizin katılımlarıyla 26-27 Kasım 2024 tarihlerinde Erzurum'da Maarif Kongresi düzenlenmesi uygun görülmüştür."

"Öğretmen gözüyle" temalı kongrede, "oyun ve arkadaşlığın eğitime etkisi", "ailenin eğitime etkisi", "sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitime etkisi" konuları ele alınacak.

Öğretmenler, kongrede deneyimlerini aktaracak

Cumhuriyet'in 101. yılında bu köklü miras üzerine inşa edilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hayata geçirildi.

Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında Maarif Kongresi düzenlenerek öğretmenlerin uygulamaya ilişkin deneyimlerinin bildiri olarak paylaşılması hedefleniyor.

Kongre ile öğretmenlerin saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve eğitim uygulamalarında en iyi yöntemlerin paylaşılmasının sağlanarak eğitim sisteminin güçlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Maarif Kongresi'ne bildiri sunabilecek davetlileri arasında Bakanlığın ilgili birimleri ve yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler bulunuyor.

Başvurular 18 Ekim'e kadar yapılacak

Kongreye bildiri sunmak isteyen öğretmenler, başvurularını, 18 Ekim'e kadar "http://bildiri-maarifkongresi.eba.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Bildirilerin bir kısmı kongrede sunulurken, bir kısmının ise yayımlanması hedefleniyor.

Kongreye ilişkin diğer bilgilere "https://maarifkongresi.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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