'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönündeki iddiaların asılsız ve manipülatif olduğunu duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 14:10, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:11
Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönündeki iddiaların asılsız ve manipülatif olduğunu duyurdu.