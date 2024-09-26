Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında

YouTube'da yayınlanan Katarsis programında, misafir ettiği kişilerin hayat hikayeleriyle çok ses getiren röportajlara imza atan psikolog Gökhan Çınar, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Epstein-Barr virüsü (EBV) sebebiyle hastanelik oldu. Halk arasında "öpücük hastalığı" olarak bilinen hastalığa yol açan virüsün, karaciğeri etkilediğini söyleyen Çınar, haftalarca hastanede yatmak zorunda kaldığını belirterek, sosyal medyasından "Çocukken hafif atlatılabilen hastalık, yaş ilerledikçe yıkıcı etkilere, karaciğerin iflasına sebep olabiliyormuş. Günlerce kendimi bilmeden yattım, son anda ölümden döndüm" açıklamasını yaptı.

TÜKÜRÜK SALGISIYLA BULAŞIYOR

Gökhan Çınar'ın paylaşımıyla yeniden gündeme gelen ve okulların açılmasıyla çocukların hastaneye başvuru sıklığının arttığı "öpücük hastalığı" ile ilgili merak edilenleri Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Tunç'a sorduk. Epstein-Barr virüsünün yakın temas yoluyla yayıldığını aktaran Tunç "Virüs, tükürük salgılarında uzun süre yüksek seviyelerde bulunur. Bulaşma daha çok tükürük salgısıyla gerçekleşir. Hastalığı olan biriyle yiyecek veya içecek paylaşma durumları virüsü kişiden kişiye bulaştırabilir. Ağız yoluyla yayılma, hastalığın başlangıcından sonra yaklaşık altı aylık bir ortalama süre boyunca devam eder" dedi.

GRİP GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR

Dünya genelindeki EBV enfeksiyonlarının çoğu zaman belirtisiz seyrettiğini aktaran Dr. Tunç "Ancak belirtilerin görüldüğü vakalarda tipik özellikler arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bademcik ve lenf bezlerinin şişmesi ile döküntü bulunur. Bazı vakalarda Guillain-Barre sendromu, yüz ve diğer kranial sinir felçleri gibi nörolojik tutulum olabilmektedir. Bazı hastalarda dalak büyümesi olabilir. Birçok vaka hafif seyreder ve minimum tedavi ile kolayca çözülür" değerlendirmesini yaptı.

KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yakın temas, öpüşme ve sık kucaklaşmanın sebep olduğu bu virüsün başta kanser olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartabildiğini aktaran Dr. Tunç, "EBV birçok kanser türü ile ilintili bulunmuştur ancak bu hasta grubu daha çok HIV ile enfekte kişiler ve organ nakli yapılan hastalar gibi bağışıklığı ileri derecede baskılanmış olan hastalardan oluşmaktadır. En çok ilişkili olduğu kanser çeşitleri Burkitt lenfoma türlerinden üst yutak kanseri, yumuşak doku kanseri ile mide kanseridir. Çoğu insan EBV ile enfekte olmasına rağmen, bu kanser türlerinin sadece küçük bir yüzdesi EBV enfeksiyonu sonucunda gelişir" dedi. Yapılan çalışmalar EBV'nin 'multiple skleroz'a yol açtığını da kanıtlıyor. Bilim dünyası EBV'ye karşı geliştirilecek aşı için de önemli ilerlemeler kaydetmiş durumda.

ANNE SÜTÜNDEN DE GEÇİYOR

EBV'nin toplumda görülme sıklığının yüzde 90-95'lere ulaştığını aktaran Dr. Tunç "Bu virüs, genellikle çocukluk veya genç yetişkinlik döneminde bulaşır. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90-95'inin kanında virüs antikorunun bulunması, virüsle karşılaşmış olduklarını gösterir. EBV, sağlıklı emziren annelerin sütünde izole edilmiştir. Bu durum bulaşmanın emzirme yoluyla da gerçekleşebileceğini düşündürmektedir. Küçük bebeklerde ve çocuklarda EBV enfeksiyonu yaygındır ancak sıklıkla belirtisizdir. Semptomlar ortaya çıktığında, üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, ishal ve karın şikayetleri gibi çeşitli belirtiler gözlemlenmiştir. Küçük bebeklerde özellikle solunum semptomları belirgindir" diye anlattı.

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