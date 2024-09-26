Mansur Yavaş: Bakanlık 300 civarı itfaiye eri almamıza izin verecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu yılın 7 aylık döneminde 6 bin 26'sı yangın olmak üzere 16 bin 652 olaya müdahale ettiklerini bildirdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Ankara İtfaiyesi'ne katılmaya hak kazanan 150 itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi.

ABB Başkanı Yavaş, törendeki konuşmasına, hayatını kaybeden tüm itfaiye erlerini saygıyla anarak başladı.

Belediyelerin en önemli görevlerinden bir tanesinin itfaiye olduğunu belirten Yavaş, itfaiye erlerini tehlikelerden korumak ve olaylara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla son teknoloji malzemeleri kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Yavaş, göreve geldiklerinde 154 olan itfaiye teşkilatındaki araç sayısını 292'ye, personel sayısını ise 764'ten 1146'ya yükselttiklerini bildirdi.

- "Mevcut istasyon sayımızı 48'e yükselttik"

Teşkilata dahil olan genç personelle birlikte yaş ortalamasının 48'den 40'a indiğini vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut istasyon sayımızı yeni yapılan istasyonlarla beraber 48'e yükselttik. İncek, Çakırlar, Bağlum, Haymana, Etimesgut, Nallıhan ve Akyurt yeni istasyonlarına kavuştu. Hurdacılar Sitesi'ne yeni istasyon inşa çalışmaları devam ediyor ve yakında bitirilecek. Çamlıdere ve Temelli istasyonlarımızın inşaatları bitmek üzere. Pursaklar, Eryaman, NATO Yolu, Karapürçek, Kalecik, Çayırhan, Bala, Güdül istasyonlarının proje çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda onların da ihalesine çıkılacaktır."

Büyükşehir yasası nedeniyle beldelerdeki itfaiye birimlerinin kaldırıldığını ve buralarda çıkan yangınlara itfaiye müdahale edene kadar yangının büyüdüğünü aktaran Yavaş, bunun önüne geçmek için kırsal mahallelere 662 adet 3 tonluk yangına ilk müdahale tankeri verdiklerini, bu bölgelerdeki 1302 vatandaşın da yangına ilk müdahale eğitimi aldığını dile getirdi.

Yavaş, "2023 yılında 9 bin 54'ü yangın olmak üzere 28 bin 465 olaya müdahale ettik. 2024 yılının ilk 7 ayında 6 bin 26'sı yangın olmak üzere 16 bin 652 olaya müdahale edildi. 2024 yılında 7 ayda 55 bin 961 kişiye sertifikalı seminer, tatbikat ve hizmet içi eğitimi verildi." bilgisini paylaştı.

- Yeni itfaiye erleri alınacak

Ankaralılara ve itfaiye teşkilatına bir müjde vermek istediğini belirten Yavaş, "Geçen hafta Çevre Bakanımızla görüştük. Biz 500 itfaiye eri daha talep etmiştik. Sanıyorum, 300 civarında itfaiyeyi almamıza izin verecek. Onları da yine aynı şekilde okullardan mezun olmuş, tamamı liyakate dayalı, bu işin eğitimini görmüş, bomba gibi gençlerden oluşturacağız." ifadesini kullandı.

İtfaiye erlerinin daha iyi şartlarda çalışmaları için çaba sarf ettiklerini anlatan Yavaş, göreve yeni başlayan itfaiyecilere başarı diledi.

Törende konuşmaların ardından itfaiyeci duası yapıldı, itfaiye teşkilatının temellerini oluşturan tulumbacılar gösterisi sergilendi, itfaiye erleri yemin etti.