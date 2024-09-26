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4 polisin yaralanmasına sebep olan şahıslar serbest kaldı

Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan motosikletli 2 şüphelinin peşine düşen polis aracı kaza yaptı. 4 polisin yaralanmasına sebep olan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 17:58, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:04
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4 polisin yaralanmasına sebep olan şahıslar serbest kaldı

Olay, 24 Eylül Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde polis ekipleri 81 ADS 895 plakalı motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, arkasındaki yolcu ile kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında polis aracı kazaya karıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düzce'ye kaçtıkları belirlenen ve kimlikleri tespit edilen E.A. (30) ile Z.T. (25) yakalanarak Sakarya'ya getirildi.

4 polisin yaralanmasına sebep olan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyedeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin, motosiklette muayene ile sigorta olmadığı için kaçtıkları öğrenildi.

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