İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hakkındaki davayla ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakkındaki 'Ahmak Davası'na ilişkin konuşan İmamoğlu, "İstinaftaki dosya hukukçuların konusu ama elbette ortalama görüşme zaman dilimi vardır. Dönem dönem bize de akan dedikodular veya bu davanın tartışılacağı, konuşulacağı duyumları söz konusu. Bu neredeyse haziran ayından beri yoğunlaşan bir biçimde kulağımıza geliyor. Bu net olmadıkça bizim kamuoyu ile paylaşmamızda doğru değil. Özellikle bunun son birkaç haftadır yoğun bir biçimde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bir, toplumun vicdanını rahatsız ediyor. İki böyle bir dava olmaz. İki kere iki dört. Beş yapmanın anlamı yok" dedi.

"Ankara'ya 20 gelişim varsa bunun 17-18'inde Mansur Bey'i ararım ve buluşmak için talep ederim"

"Mansur Yavaş ile görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "İstanbul'dan Ankara'ya 20 gelişim varsa bunun 17-18'inde Mansur Bey'i ararım ve buluşmak için talep ederim. Bazen makamına giderim bazen bir yerde çay kahve içeriz. Bugün çok kısıtlı bir zamanda geldim. Buradan TOBB'a iade-i ziyaret yapacağım. Saat 17.00'de toplantım var. Ondan sonra yine bir toplantım var ve ardından da İstanbul'a dönmek zorundayım. Alacağım olsun, bu dar zamanda kahvesini içmek yerine geniş zamanda kalabalık bir yemeğini yerim" dedi.

Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na destek açıklamalarının ve Yavaş'ın İmamoğlu'nun üzerinden dönen adaylık tartışmaları için "gündem çarpıtma dedi ve sonuçta Genel Merkezin vereceği karardır" sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Mansur Bey'in destek cümlelerine teşekkür ederim. Diğer söylediklerine katılıyorum" ifadelerine yer verdi.