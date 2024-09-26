İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hakkındaki davayla ilgili açıklama

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor
Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor
Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var
Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var
Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı
Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hakkındaki davayla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'ahmak davası'na ilişkin, "İstinaftaki dosya hukukçuların konusu ama elbette ortalama görüşme zaman dilimi vardır. Bu net olmadıkça bizim kamuoyu ile paylaşmamızda doğru değil" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 19:10, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:12
Yazdır
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hakkındaki davayla ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakkındaki 'Ahmak Davası'na ilişkin konuşan İmamoğlu, "İstinaftaki dosya hukukçuların konusu ama elbette ortalama görüşme zaman dilimi vardır. Dönem dönem bize de akan dedikodular veya bu davanın tartışılacağı, konuşulacağı duyumları söz konusu. Bu neredeyse haziran ayından beri yoğunlaşan bir biçimde kulağımıza geliyor. Bu net olmadıkça bizim kamuoyu ile paylaşmamızda doğru değil. Özellikle bunun son birkaç haftadır yoğun bir biçimde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bir, toplumun vicdanını rahatsız ediyor. İki böyle bir dava olmaz. İki kere iki dört. Beş yapmanın anlamı yok" dedi.

"Ankara'ya 20 gelişim varsa bunun 17-18'inde Mansur Bey'i ararım ve buluşmak için talep ederim"

"Mansur Yavaş ile görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "İstanbul'dan Ankara'ya 20 gelişim varsa bunun 17-18'inde Mansur Bey'i ararım ve buluşmak için talep ederim. Bazen makamına giderim bazen bir yerde çay kahve içeriz. Bugün çok kısıtlı bir zamanda geldim. Buradan TOBB'a iade-i ziyaret yapacağım. Saat 17.00'de toplantım var. Ondan sonra yine bir toplantım var ve ardından da İstanbul'a dönmek zorundayım. Alacağım olsun, bu dar zamanda kahvesini içmek yerine geniş zamanda kalabalık bir yemeğini yerim" dedi.

Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na destek açıklamalarının ve Yavaş'ın İmamoğlu'nun üzerinden dönen adaylık tartışmaları için "gündem çarpıtma dedi ve sonuçta Genel Merkezin vereceği karardır" sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Mansur Bey'in destek cümlelerine teşekkür ederim. Diğer söylediklerine katılıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber