CHP lideri Özel, Türkevi'nin 'gurur kaynağı 'olduğunu söyledi

Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Etik Kurulu inceleyecek
Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Etik Kurulu inceleyecek
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP lideri Özel, Türkevi'nin 'gurur kaynağı 'olduğunu söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret ederek, "hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 21:39, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 21:41
Yazdır
CHP lideri Özel, Türkevi'nin 'gurur kaynağı 'olduğunu söyledi

Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında yetkililerle Türkiye'nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğunun çalışmaları ve New York'taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye'nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi'nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak, "Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye'de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisi Türkiye'nin dışına adım attığında Türkiye'nin partisidir." dedi.

- "ABD, İsrail'e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur'a sahip çıkamamıştır"

New York'ta üç gündür devam eden programı boyunca en fazla Filistin konusu üzerinde durduklarını belirten Özel, ABD'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Özel, "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail'e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur'a sahip çıkamamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber