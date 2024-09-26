Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Çağlar Söyüncü'den, 82. dakikada ise Christian Burgess'ın kendi kalesine attığı golden geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 90+3. dakikada Ross Sykes kaydetti.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan Fenerbahçe, 3. turda elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon format değişikliğine gidilen Avrupa Ligi'nde ilk maçında galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü Twente ile deplasmanda karşılaşacak.