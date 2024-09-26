Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Sürecin geldiği noktada çok fazla zaman geçmeden açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:



"Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Kızımızın mekanı cennet olsun. Tekrarının olmaması için dua ediyoruz. Bu olay pek çok zaman diliminde anlatılacaktır. Toplum olarak almamız gereken pek çok dersler var.

Sürecin geldiği noktada çok fazla zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. Medya da üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yaptı.

Yetkili ağızdan söylenen her söz masaya yatırılıyor. Süreci Adalet Bakanlığımız paylaşıyor. Üzerine düşen vazifeyi yaptı. Fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşturulacak.

Tarifi imkansız bir acı var, çok büyük bir dram. Bunu gören duyan hisseden bir baba olarak üzüntü duyuyorum. Biz Narin'in naaşını bulduğumuz zaman paylaşımda bulundum. Cumhurbaşkanımız da paylaşım yaptı. 'Narin kızımızın katillerinin bulunmasının takipçisi olacağım' dedi. Devlet olarak bu kadar hassasiyetli çok duygusal bir kararlılık var.

Hal böyleyken birileri bu olayı bile siyasi rekabet olarak kullanmaya çalışmalarını büyük bir haskoszlık olarak görüyorum ve onlara yakıştırmıyorum. Bu canilerin ceza alacağını hep beraber göreceğiz"

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

8 yaşındaki Narin Güran cinayet soruşturmasında amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın tutuklanmasıyla cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12'ye çıktı.

Narin'in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları daha önce tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun ilk tespitlerinde Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı.