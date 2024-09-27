27 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Adliyeyi ve Baroyu, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesini ziyaret edecek, "Akademisyen Gözüyle Erzurum" programına katılacak, Sevgi Evi'ni ziyaret edecek, Kadın ve Gençlik Buluşması ile STK ve Teşkilat Buluşması'na katılacak.

(Erzurum/08.30-19.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başak-Özcan Halaç Emirdağ Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni'ne, Rabia-Recep Kuş Anaokulu Açılışı'na, Kortej Yürüyüşü'ne, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00-16.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Buluşmaları programına, Bozüyük İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Bilecik/09.30/10.00/16.30)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Söğütlü Camii'nin temel atma törenine iştirak edecek.

(Malatya/11.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Buluşmaları Basın Toplantısı programına katılacak, esnafı ziyaret edecek, 26. Besni Eğitim Bayramı Programı Açılış Töreni'ne, Toplu Açılışlar Temel Atma Töreni'ne katılacak, Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Bayrak Töreni'nde bulunacak.

(Adıyaman/09.15-14.30)

6- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yozgat ve Amasya'da valilik, esnaf, aile sağlığı merkezleri, hastane ziyaretlerinde bulunacak, il değerlendirme toplantılarına ve Amasya Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na iştirak edecek.

(Yozgat/Amasya/09.00-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mobilya Sektör Zirvesi'ne katılacak.

(Sakarya/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık tesisini ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi gübre ve tohum dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi Tarladan Sofraya ve Mazot Lansmanı'na katılacak, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, AK Parti İl Başkanlığına, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.

(Gaziantep/09.00-18.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı mali aracı kuruluş istatistikleri ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Şed Kuşanma Töreni'ne katılacak, Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irad edecek, VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu'na katılacak.

(Kırşehir/09.30-14.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'nun resmi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı olan "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısına katılacak, Lale Vakfı Müzesi'nde Da Vinci Sergisi'nin açılışına konuk olacak, festival kapsamında Grand Pera'da "Frida Kahlo'nun Günlükleri", İstanbul Sinema Müzesi'nde "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisini, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sebastiao Salgado-Genesis" sergisini gezecek.

Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin AKM'deki açılış galasına da katılacak, AKM'deki "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven", "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" ile "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu/Refik Anadol" sergilerini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/14.30/15.00/16.00/18.30/19.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.

(Sivas/20.00)

2- Trendyol 1. Lig 7. hafta açılış maçında, Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.

(Iğdır/20.00)

3- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları İsviçre'de çekilecek. Galatasaray Petrol Ofisi'nin grubu ve rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00)

4- Türkiye Hentbol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel Ankara'da yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Eylül'e ertelenecek.

(Ankara/10.30)