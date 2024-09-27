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Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor

Konutta son iki aydır yaşanan hareketlenme ve bankaların faiz indirimine gitmesi, fırsatçıyı harekete geçirdi. Bir dairenin fiyatı 700 bin lira birden artarken, ev sahibi "Alacağım evin fiyatı da arttı" savunmasını yapıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 06:18
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Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor

Konut sektörü son iki yıldır üretim ve satış tarafından zor günler geçiriyor. Piyasanın yavaşlamasında; finansa erişim problemi ve satılık konut fiyatlarındaki fahiş artışlar etkili oldu. Sektör temmuzda ise hareketlenerek yılın en yüksek satış rakamını yakaladı. Aynı trend ağustosta da devam etti. Bazı bankaların da faiz indirimine gitmesi fırsatçıyı yine harekete geçirdi. İlan sitelerindeki satılık konut fiyatlarında bir ay içinde yüzde 10-15 artış gözlendi. İstanbul'daki bir dairenin fiyatı bir günde 700 bin lira arttı. Ticaret Bakanlığı ise bu durum karşısında harekete geçti ve fırsatçılık yapana yüklü miktarda ceza yazacağını açıkladı. Konut fiyatlarını artıranları müşteri gibi aradık.

İstanbul'da dairesini satışa koyan bir ev sahibi ile pazarlık yaptık. 26 Ağustos'ta 6 milyon 499 bin lira olan dairenin, bir ay sonra neden 7,2 milyon liraya çıktığını sorduk. Ev sahibi "Bankaların kredi faizini düşürmesi ile arayan soran oluyor. Biz de yeni ev alacağımız için fiyatı 7,2 milyon liraya yükselttik. Çünkü benim alacağım evin fiyatı da yükseldi" dedi. Bir başka ilan sahibi ise dairesinin 3 milyon 999 bin TL'den, 4 milyon 299 bin TL'ye çıkardığını görüp aradık. İlan sahibi emlakçısının uyarısı ile fiyat artırdığını belirterek "Emlakçımız bizi arayarak 'ev fiyatları artıyor. Piyasa hareketlendi. Krediler açıldık faizler düştü, fiyatı isterseniz biraz yukarı çekebilirsiniz" deyince biz de artırdık" açıklamasında bulundu.

BAKANLIKTAN 89 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Son günlerde konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. İlan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen işletmelere 89 milyon lira ceza kesildi. İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak. Mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek" denildi.

KAAN ZENGİNLİ

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