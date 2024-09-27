AK Parti gençler için düğmeye bastı!

AK Parti, dünya çapında ün kazanmış, farklı alanlarda ileri derecede bilgi sahibi kişilerin bilgi alışverişine zemin hazırlayan "TED Talks" konferansına benzer bir program için düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre AK Parti, özellikle yeni seçmen tabanına ulaşmada ve onlarla daha güçlü bir bağ kurmada en etkili yöntemlerden birisi olan üniversite buluşmalarını tercih ederek, burada genç seçmenlerin siyasete olan ilgisini artırmayı ve onları kazanmayı hedefleyecek. "3D Konuşmaları" adı altında üniversitelerde konferanslar verilecek. Yerel, ulusal ve uluslararası konularda "düşünce, deneme ve değiştirme" (3D) tecrübesi bulunan kişiler fikirlerini gençlerle paylaşacak. Konferanslara sadece Türk vatandaşı olan akademisyen, siyasetçi, araştırmacılar değil, yabancı isimler de katılacak.

Bunun yanı sıra parti, bu dönemde teşkilattaki genç üye sayısını artırmanın yollarını da arayacak. Sadece üniversitelerde değil benzer bir programı parti merkezlerinde de yapacak. Gençlere yönelik özel bir ekip kurulacak ve özel projeler üretilecek. Popüler isimler gençlerle buluşturulacak. Partinin önceliği 2028 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 7 milyon genç seçmen olacak. 2023 seçimlerinde yüzde 52,44 olan genç seçmen sayısının 2028 seçimlerinde yüzde 65'e çıkması öngörülüyor.

EMRAH ÖZCAN