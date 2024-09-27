10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürz-17 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Gürz-17" operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda; 1303 adet uçaksavar mühimmatı, 360 adet el bombası, 257 kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 adet mayın, 80 adet RPG-7 mühimmatı, 32 adet EYP, 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 112 adet roket sevk motoru, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği 365 adet fünye ele geçirildi.