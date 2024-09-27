İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 08:44, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 08:45
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında yer yer etkisini gösterdi.
TEM Otoyolu Kavacık mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.
Sis sebebiyle deniz seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.
Kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.