Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
Serhat Akın'a silahlı saldırı
Serhat Akın'a silahlı saldırı
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Serhat Akın'a silahlı saldırı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 08:51, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:50
Yazdır

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Alınan bilgiye göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKIN: "SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken

"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe"

 ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ILICALI: "ŞİDDETLE KINIYORUM"

Öte yandan konuya ilişkin açıklama Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber