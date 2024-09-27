New York'ta Netanyahu karşıtı protesto düzenlendi
Gazze'deki soykırımın mimarı, katil Netanyahu'nun BM'de yapacağı konuşmasını Filistin destekçileri ve savaş karşıtları New York'ta protesto etti. Göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedeler çok sayıda tutuklamaya yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 09:48, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:49
Gazze'deki soykırımın mimarı, katil Netanyahu'nun BM'de yapacağı konuşmasını Filistin destekçileri ve savaş karşıtları New York'ta protesto etti. Göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedeler çok sayıda tutuklamaya yol açtı.