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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, internet sitesinden 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 10:04, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:08
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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-DGS Yerleştirme Sonuçları

2024-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2024-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

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