Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Telat Yılmaz, 9 Aralık 2021'de akşam saatlerinde parkta alkol altıktan sonra evine gitti. Telat Yılmaz'ın sürekli alkol almasından ve kumar bağımlısı olmasından dolayı rahatsız olan eşi Gülsenem Yılmaz eşini uyardı. Bunun üzerine çift tartışmaya başladı.

Tartışmamanın kavgaya dönüşmesi üzerine Telat Yılmaz, mutfakta yemek hazırlayan eşinin elinden ekmek bıçağını alarak Gülsenem Yılmaz'ı göğüs, kol ve sırt bölgesinden 6 kez bıçakladı. Psikopat koca, eşinin öldüğü anlayınca sabaha kadar başında bekledi.

Sabah kız kardeşi Necla Yılmaz'ın evine giderek yaptıklarını anlatan Telat Yılmaz daha sonra Antalya Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

"BUGÜNE KADAR HİÇ BİZE HİÇ BABALIK YAPMADI"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telat Yılmaz hakkında 'eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, maktulün oğlu Kayhan Yılmaz mahkemedeki ifadesinde "Babam bize hayatımız boyunca maddi ve manevi zararlar verdi. Bugüne kadar hep anneme bir şey olur mu korkusuyla yaşadım. Babamın hep alkol ve kumar sorunu vardı."

"Bugüne kadar bize hiç babalık yapmadı. Telat Yılmaz'dan annemi katlettiği, bana ve kardeşime maddi ve manevi tarifsiz acılar verdiği için şikayetçiyim." dedi. Mahkeme sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" cezasına çarptırdı.

"KÖTÜ ALIŞKANLIĞI UYARMAK HAKSIZ TAHRİK DEĞİLDİR"

Tarafların itirazı üzerine dosya 2. Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. Mahkeme istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Telat Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık hakkında uygulaması istenen hakız tahrik hükümlerinin ve takdiri indirimine ilişkin temyiz istemini esastan reddederek hükmü onadı.

Kararda eşin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yapılan uyarının haksız tahrik kapsamında olmayacağı belirtildi.

UMAY SENA SÜMER