Dolar haftayı 34,15 TL'den tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 17:39, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1500
|34,1510
|34,1560
|34,1570
|Avro
|38,1360
|38,1370
|38,2200
|38,2210
|Sterlin
|45,6500
|45,6620
|45,7580
|45,7720
|İsviçre frangı
|40,2030
|40,2130
|40,5480
|40,5600
|ANKARA
|ABD doları
|34,1200
|34,2000
|34,1260
|34,2060
|Avro
|38,0960
|38,1760
|38,1800
|38,2600
|Sterlin
|45,5900
|45,8000
|45,6980
|45,9080