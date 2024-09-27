Dolar haftayı 34,15 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,1500 34,1510 34,1560 34,1570 Avro 38,1360 38,1370 38,2200 38,2210 Sterlin 45,6500 45,6620 45,7580 45,7720 İsviçre frangı 40,2030 40,2130 40,5480 40,5600 ANKARA ABD doları 34,1200 34,2000 34,1260 34,2060 Avro 38,0960 38,1760 38,1800 38,2600 Sterlin 45,5900 45,8000 45,6980 45,9080