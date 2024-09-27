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Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 11:38, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:39
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Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra polislerce yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesi sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Taziyeleri kabul eden şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, olayın yaşandığı günden bugüne kadar zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim." diye konuştu.

Haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuştu.

"Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim"

Yılmaz, zanlı hakkında devletin gerekeni yapacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"O konu benim için farklı bir boyut, o konuda pek bir şey diyemiyorum. Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim. Belki söylenecek çok söz var ama devletimizin gereğini yerine getireceğine inancım tam. Başka Şeyda'lar şehit olmasın, başka anaların, babaların, eşlerin, çocukların canı yanmasın. Devletimizden bunu diliyorum. Bu suç makinelerine karşı biraz daha dikkatli olunmasını talep ediyorum. Dediğim gibi ben yandım, başka ailelere ateş düşmesin."

İstanbul'da Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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