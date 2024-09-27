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22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 13:26, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:25
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22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" diyerek, 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." vurgusu yapıldı.

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