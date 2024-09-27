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Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek

Merkez Bankası, kredi ve kredi kartı yapılandırma kararına ilişkin bir analiz yayınladı. Analize göre güncel kararlar dezenflasyon sürecini destekleyecek. Yapılandırma kararı, borçları gecikmiş bireylerin sıkılaştırıcı politikadan en az ölçüde etkilenmesi sağlanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 13:33, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:34
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Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde "Bireysel Kredi Kartlarında Azami Akdi Faiz Oranlarının Bakiyeye Göre Farklılaştırılması" başlıklı analiz yayınlandı.

Analizde güncel kararların dezenflasyon sürecini destekleyeceğine dikkat çekildi.

Analizde TCMB'nin kredi kartı azami akdi faizlerinde bakiyeye göre farklılaşmaya giderek kredi kartı borçluluğunu azaltmayı teşvik ettiği ve iç talepteki dengelenmeye katkı verdiği belirtildi.

Blog sayfasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) asgari ödemesi geciken kredi kartları için borç yapılandırma programına da dikkat çekildi.

Söz konusu karar ile borçları gecikmiş bireylerin bu sıkılaştırıcı politikadan en az ölçüde etkilenmesinin sağlandığı belirtildi. Kurumlar arası eş güdümle alınan makroihtiyati tedbirler ile dezenflasyon sürecinin desteklediği kaydedildi.

KREDİ KARTI BAKİYESİNDE HIZLI ARTIŞ

TCMB, bireysel kredi kartları bakiyesinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı büyüdüğüne işaret etti. Bireysel kredi kartları bakiyesindeki yıllık büyüme oranının geçen yıl yüzde 180'e kadar yükseldiği aktarıldı.

Blog yazısında, kart kullanıcılarının büyük çoğunluğunun düşük borç bakiyesine sahip olduğu ifade edildi. Bireysel kredi kartları borç bakiyesi bulunan 28 milyon aktif kart kullanıcısının yaklaşık yarısının (14 milyon kişi) 25 bin liranın altında bakiyeye sahip olduğu bildirildi.

150 BİN LİRA ÜZERİ BORÇ VURGUSU

Analize göre kredi kartında 150 bin liranın üzerinde borcu bulunan kullanıcı sayısının toplam içerisindeki payı yüzde 9 ancak bu grubun toplam kredi kartı borcu içindeki payı ise yüzde 50'yi aştı.

TCMB, bireysel kredi kartları borç bakiyesini kredilendirme davranışının yüksek bakiye gruplarında daha yaygın olduğunu belirtti. Bireysel kredi kartları bakiyesinin sürükleyicisi olan yüksek bakiyeli grubun kredilendirme motivasyonunu azaltacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Analiz Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Makro Finansal Analiz Müdürlüğü Uzmanı Kübra Bölükbaş, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Makro Finansal Analiz Müdürü Mehmet Selman Çolak ve Başdanışman Eren Ocakverdi tarafından hazırlandı.

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