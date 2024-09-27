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Yalova'da feci kaza: Minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde karayolundan karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 13:52, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:44
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Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde karayolunun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Macit (53) ve Mustafa Bayram'a (63) Kocaeli istikametinde giden S.C. (30) idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Macit, havalanarak beton bloğu aştı ve yolun karşı şeridine düştü. Bu sırada Kocaeli istikametine giden bir araç da Macit'i ezerek yoluna devam etti. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen Yalova Cumhuriyet Savcısı, Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme ve trafik ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis sürücü S.C.'yi gözaltına alırken kazada olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alanı temizlemesinin ardından kara yolunda trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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