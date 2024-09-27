Antalya'da esnaf 'sabah siftahı' zarfıyla şaşırdı

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Her gün dükkanını açmak için iş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı, içinde 5 lira bulunca büyük şaşkınlık yaşadı. Zarfların bazılarından sadece 5 lira çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.

Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 lira çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım" dedi.