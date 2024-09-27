'Şehit Kokusu' adını verdiği parfümü satan işletmeye ceza

Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Bakanlıktan yeni vergi adımı
Bakanlıktan yeni vergi adımı
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
Serhat Akın'a silahlı saldırı
Serhat Akın'a silahlı saldırı
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Şehit Kokusu' adını verdiği parfümü satan işletmeye ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'Şehit Kokusu' ismini verdiği parfümü satan işletmeye para cezası kesildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 15:43, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:56
Yazdır

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli Instagram hesabında yer alan 'Şehit kokusundan hazırladık' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir. Reklam Kurulu tarafından toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu'nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek, reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun'un 77/12'nci maddesinde öngörülen 550 bin 59 TL idari para cezası uygulanabilecektir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait iş yerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde yer alan 'Fiyat Etiketi' mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber