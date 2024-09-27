Türk heyeti Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabını protesto etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

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