Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) hazırladığı Kara Rapor 2024'e göre Türkiye'de havası temiz olarak nitelenebilecek tek il Sinop oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 17:21, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:22
THHP, Kara Rapor 2024'ü açıkladı. 2023 yılı için PM10 ortalamalarına bakıldığında, havası temiz olarak nitelenen tek il Sinop olarak belirlendi.
Ancak, Sinop'taki üç istasyondan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunması ve il merkezindeki istasyonun eksik veri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemesi, bu sonucun Sinop'u tam olarak temsil etmediğini gösterdiği ifade edildi.
Yeterli veri bulunan istasyonlardan birinin kırsal arka plan istasyonu olması, PM10 ortalamasını daha da düşürdüğü belirtildi.