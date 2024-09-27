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Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 19:45, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 19:49
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Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

'SEN BANA ALLAH'IN EMANETİSİN DİYORDU'

Annesinin cenazesini teslim almayı bekleyen Anjelik Calvin, "Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum. Allah naim cennetini nasip etsin. Ufacık çocuktum bana Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. İlk öğrettiği şey Ayet-el Kürsüydü. Sen bana Allah'ın emanetisin diyordu. Ne diyebilirim ki o benim annem. Ne kadar artist de olsa o benim evde gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen anneydi yani. Dua öğreten, dua okuyan. İstediği kadar sanatçı olsun. O bir anneydi benim için o yüzden Allah nur içinde yatırsın" ifadelerini kullandı.

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