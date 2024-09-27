İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Yargıtay 'yakalanan ilk darbeci'ye verilen cezayı onadı
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
Bakan Tekin: Eğitim yöntemimizi değiştirmemiz lazım
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
2'nci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' başladı
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
Bakanlıktan yeni vergi adımı
Bakanlıktan yeni vergi adımı
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
Serhat Akın'a silahlı saldırı
Serhat Akın'a silahlı saldırı
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını, TBMM'nin açılmasıyla Genel Kurula sunacaklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 21:10, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 21:10
Yazdır
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması

Bakan Yerlikaya, Aydın programı kapsamında Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Aydın" toplantısına katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, kente ilişkin asayiş istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Aydın'da 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen olay sayısının yüzde 11,2, mala karşı işlenen suçların ise yüzde 30,8 düştüğünü aktaran Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ülke ortalamalarının biraz altında kaldığını, önümüzdeki süreçte bunu ortalamaların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aydın'da yılın 8 ayında ruhsatsız silahla ilgili 878 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Her fırsatta söylüyoruz, Meclisimiz 1 Ekim'de göreve başladıktan sonra Genel Kurula, sayın milletvekillerimize İçişleri Bakanlığı olarak bir arzımız olacak. Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Hep beraber, Meclisimizle beraber ne noktaya getireceğimizi göreceğiz." dedi.

Son 8 ayda kentte terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik 126 operasyonda 6 kişinin, FETÖ'ye yönelik 49 operasyonda da 24 kişinin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Terörün finansmanıyla ilgili 1 lira ile 1 milyon lira arasında hiçbir fark yok, mana olarak ikisi de bizim için önemli. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kuran terör örgütlerine 1 kuruş bile gitmemesini önemsiyoruz, gitmemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmamakta kararlı olduklarını, 4 Haziran 2023'ten bu yana yapılan operasyonlarda ülke genelinde tutuklu sayısının 5900 seviyesine ulaştığını aktaran Yerlikaya, Aydın'da ise yıl başından beri 31 organizatörün cezaevine gönderildiğini dile getirdi.

Aydın'da deniz hududu bulunduğunu, burada emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat birimlerinin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışma yürüttüğünü vurgulayan Yerlikaya, kentte 5 mobil göç aracının hizmet verdiğini belirtti.

Mobil göç noktası araçları uygulamasına 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da başlandığını anımsatan Yerlikaya, "Türkiye'nin her yerinde 270 aracımız var ve bu araçlarla beraber bugüne kadar 1 milyon 578 bin yabancının kimlik sorgulaması yapıldı. Yaklaşık 139 bin düzensiz göçmen bu şekilde tespit edildi. Geri gönderme merkezlerine gönderildi. Bu kararlığımız hiç durmadan, duraksamadan devam edecek." diye konuştu.

Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni araçlardan 194'ünün Aydın'ın hizmetine sunulduğu bilgisini verdi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili ihale sürecinin devam ettiğini de belirten Yerlikaya, Valilik binası için mimari tasarımının ardından çalışmaların hızlanacağını, yatırım programına alınmasıyla ilgili süreci de takip edeceklerini söyledi.

Toplantıya Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından 24 Ocak 2001'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Sepetçi'nin ailesini ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber