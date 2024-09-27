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Almanya'da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiası yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 22:35, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 22:45
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Almanya'da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddiası yalanlandı

Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

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