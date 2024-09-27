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Bakan Fidan: Netanyahu alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 23:25, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 23:56
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Bakan Fidan: Netanyahu alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor

Fidan, New York'ta katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda hitap etti.

Geçen yılın Filistin'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İslam dünyası için karanlık bir dönem olduğunu vurgulayan Fidan, "Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail'in saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a genişlettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka tamamen aykırı olan soykırım politikalarına karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması zorunludur." diye konuştu.

Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail'e tam ticari kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan davaya müdahil olma beyanını sunduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahil olmasının, İİT üye devletlerinin Filistin meselesinde adalet arayışına yönelik hukuki çabalarda ön saflarda yer almasını sağlayacağını, bu nedenle diğer ülkeleri de buna katılmaya şiddetle teşvik ettiklerini söyledi.

Nihai hedeflerinin "bölgesel barış ve güvenlik için iki devletli çözüm" olduğunu kaydeden Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasının bu amaç için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fidan, "Filistin'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletler arasındaki yerini almış olmasından dolayı kutluyoruz. Ancak Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

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