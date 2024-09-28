Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt düzeydeki görevleri,"

"k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst düzeydeki görevleri,"

"n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Mühendis," ibaresinden sonra gelmek üzere "mimar," ibaresi, "avukat," ibaresinden sonra gelmek üzere "istatistikçi," ibaresi eklenmiştir.

"1) Çözümleyici."

"3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, şoför."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "sistem çözümleyici" ibaresi "çözümleyici" şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bentte yer alan "mühendis," ibaresinden sonra gelmek üzere "mimar," ibaresi "avukat," ibaresinden sonra gelmek üzere "istatistikçi," ibaresi ve "tekniker," ibaresinden sonra gelmek üzere "kütüphaneci," ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "şef," ibaresinden sonra gelmek üzere "programcı," ibaresi, "teknisyen," ibaresinden sonra gelmek üzere "bilgisayar işletmeni," ibaresi ve "veri hazırlama ve kontrol işletmeni" ibaresinden sonra gelmek üzere ", hemşire" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "memur," ibaresinden sonra gelmek üzere "bilgisayar işletmeni," ibaresi ve "veri hazırlama ve kontrol işletmeni," ibaresinden sonra gelmek üzere "hemşire ve" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan "Sistem çözümleyicisi" ibaresi "Çözümleyici" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan "Veri hazırlama ve kontrol işletmeni" ibaresi "Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını sağlamak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mühendis, mimar ve istatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12- (1) Yazılı sınav usulü ve konu başlıkları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı Üst Kurul tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Üst Kurulda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınavın bu maddede belirtilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavların yürütülmesi ve itirazlara ilişkin hususlar sınavın yaptırılacağı kurum ile Üst Kurul arasında yapılacak protokol uyarınca belirlenir.

(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan üstünlüğüne göre oluşturulacak sınav sonuç listesi Üst Kurulun resmi internet sitesinde veya intranet sayfasında ve ilan panolarında ilan edilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 12/A- (1) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında işlem yapılır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Başarı sıralaması

MADDE 16/A- (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Sınav Kurulu tarafından, sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Bu şekilde oluşturulan başarı listesi, Sınav Kurulunca imzalanır ve Üst Kurul Başkanına sunulmak üzere sınav evrakı ile birlikte Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) Puanların eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "incelenerek" ibaresi "ilgisine göre sınav kurulunca incelenerek veya sınavı yapan kuruma incelettirilerek" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17/A- (1) Sınavda başarılı olup ataması yapılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Diğer belgeler müteakip sınava kadar ve dava konusu olan sınavlara ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazanan personelden; tercih ve başarı puanına göre Üst Kurul Başkanı tarafından başarı listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içinde duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır."

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.