1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta 26 Eylül'de park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarpıp ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsünün Burhanettin T. olduğu belirlendi.

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