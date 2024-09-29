1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Fatih'te 1,5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 16:40, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:36
Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta 26 Eylül'de park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarpıp ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsünün Burhanettin T. olduğu belirlendi.
28 Eylül'de polislerce yakalanan şüpheli Burhanettin T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.