AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!

Milli Güvenlik Kurulunda, kurulması kararlaştırılan Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin Teşkilat Kanunu kısa süre içinde TBMM gündemine gelecek. İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatmasından sonra, özellikle akıllı cihazlarla ilgili riskler yeniden gündeme gelmişti.

Bu sebeple AK Parti yönetimi ve ilgili bakanlıkların bir süredir üzerinde çalıştığı Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması için düğmeye basıldı. Türkiye'nin sadece siber güvenliğinin değil; uzaydaki uydularının güvenliğinin de sağlanmasının öngörüldüğü başkanlık, tıpkı MİT ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi teşkilatlanacak ve Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak görev yapacak.

ÇATI KURULUŞ OLACAK

AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre e-Devlet'ten UYAP'a kadar Türkiye'nin dijital ortamdaki bütün verilerinin korunması artık yeni kurulacak başkanlık tarafından sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının siber güvenlik birimleri de bu başkanlık ile koordinasyon içinde çalışacak. AK Parti kaynakları "Her kurumun kendi güvenlik sistemi var. Ama bir kurumun diğer kurumdan haberi olmuyor, bir kuruma yapılan sanal saldırı veya sızma girişimleri konusunda bütün kurumların teyakkuzda olması lazım. O sebeple çatı bir kuruluşa ihtiyaç vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce 'Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eş değerdir' demişti. Bu doğrultuda Türkiye'nin verilerinin milli ve yerli teknolojilerle korunması da yeni kurulacak başkanlığın ana hedefi olacak.

YÜCEL KAYAOĞLU