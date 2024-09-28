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Kredi kartı borcunda rekor artış

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, 784 bin kişinin kredi kartı borcu nedeniyle yasal takip altında olduğuna dikkat çekerek, "2015 yılının Ağustos ayından 2024 yılının Ağustos ayına kadar toplam kredi kartı sayısı giderek arttı. Toplam kredi kartı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 125 milyon 925 bin oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 08:05, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 07:45
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Kredi kartı borcunda rekor artış

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Gokce, 2024 yılına ait verilere göre, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı yüzde 13 artarak 125 milyona ulaştığını açıkladı.

Buğra Gökce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

784 bin vatandaşımız kredi kartı borcu nedeniyle yasal takip altında. 2015 yılının Ağustos ayından 2024 yılının Ağustos ayına kadar toplam kredi kartı sayısı giderek arttı. Toplam kredi kartı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 125 milyon 925 bin oldu.

Ağustos ayında İstanbulluların yüzde 36'sı kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini ifade etti. Halkın yüzde 9,3'ü kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini, yüzde 6,1'i asgari-tamamı arası bir tutar ödediğini ve yüzde 3,8'i ise asgari tutardan az ödeme yapabildiğini ifade etti. Kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı yüzde 44,8 oldu.

Yasal takip artıyor

2024 yılı Ocak-Temmuz dönemleri arasında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki döneme göre yüzde 70 artarak 784 bin kişi, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise bir önceki döneme göre yüzde 32 artarak 642 bin kişi oldu.

Ağustos 2024 verilerine göre, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, en çok 205 milyar ile market ve alışveriş merkezleri harcamaları, 84 milyar ile benzin ve yakıt istasyonları harcamaları, 83 milyar ile hizmet sektörleri harcamaları ve 79 milyar ile çeşitli gıda harcamalarının öne çıktığı görüldü.

2024 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında bir önceki döneme göre kredi kartı harcamalarında en yüksek artışın yüzde 156,4 ile eğitim/kırtasiye ödemelerinde gerçekleştiği görüldü. Eğitim/kırtasiye ödemelerindeki artışı yüzde 98 ile yemek harcamaları takip etti.

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