Asgari ücret zammı için kritik tahmin

CNBC-e canlı yayınında açıklamalarda bulunan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, asgari ücrete yapılacak zam konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sezgin, enflasyonun yükselmemesi için atılan adımların önemli olduğunu vurgulayarak, asgari ücrette ara zam yapılmamasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu belirtti.

Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade etti.

Sezgin, "Dolayısıyla yüzde 30 civarında bir rakam görmek benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum," dedi.

Sezgin, daha yüksek bir zammın ise enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Sezgin, asgari ücret artışının piyasadaki faiz oranları ve enflasyon beklentileri üzerinde de etkili olacağını belirterek, ocak ayında yapılacak ücret artışının enflasyonda bozulmalara neden olabileceğine dikkat çekti.

"TCMB kasım veya aralık ayında sınırlı indirimler yaptığını hayal edelim... ocakta tekrar asgari ücretle enflasyon rakamları etkilenebilir ve biz ocakta tekrardan enflasyonda bir bozulma görme olasılığımız var," ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette yapılacak zam oranı, önümüzdeki dönemin en kritik ekonomik başlıklarından biri olmaya devam edecek. Ekonomistler, enflasyon beklentileri ve büyüme tahminleri ışığında zam oranlarının şekilleneceğini vurguluyor.