İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak

İstanbul, bugün yatırım için kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yatırım Danışma Konseyi toplantısına küresel şirketler katılacak.

8 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek toplantıda 20 çok uluslu şirketin yöneticisi yer alacak.

Toplantıda Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları küresel iş dünyasına tanıtılacak. Yabancı yatırımcılara, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirleri konusundaki fırsatlar anlatılacak.

Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum, 18'i küresel şirket olmak üzere 20 yatırımcının katılması bekleniyor. Varlık fonları, enerji, gıda, petrokimya ve otomotiv şirketlerinden üst düzey katılımlar öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışında bir konuşma yapacağı zirve, daha sonra basına kapalı olarak devam edecek. Zirve sonunda basın bildirisi yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile özel sektör temsilcileri de yer alacak.