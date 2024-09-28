Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan kamyonet ile otomobil sürücüleri ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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