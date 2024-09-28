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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 11:55, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:42
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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

A.A, (48) idaresindeki 34 UV 7811 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde seyreden M.O, (36) yönetimindeki 26 GP 773 plakalı tırın dorsesi ile N.Y'nin (35) kullandığı 26 TH 474 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonetteki U.G, (56) yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet ile otomobil sürücüleri ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından U.G'nin cenazesi morga götürüldü.

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