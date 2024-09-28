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'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi politikalarında kararlı olduklarının altını çizerek, "Enflasyonda rahatlama 2025'in ortalarında olacak. 2026'da daha kalıcı istikrar sağlanacak. Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz ama mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 13:31, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:32
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'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

*Politikalarımız kararlı şekilde uygulandı. Özellikle uluslararası kuruluşların not artışları, CDS'lerdeki gerilemeler farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. Politikalar gündelik değişecek şeyler değil. Sonuç almaya başladık. Programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor. Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız. 3 ayda 23,5 puanlık düşüş var enflasyonda. Nereye doğru gidiyorsunuz, istikamet. İstikamet doğru olduğu sürece nereye doğru gittiğiniz netse trendi görüyorsanız programa olan güven pekişiyor.

*Maliye politikalarını değerlendirirken deprem faktörünü göz ardı etmememiz lazım. 14 milyon nüfusu etkileyen bir deprem. 2 yılda harcamalarımızı çekersek 2,5 trilyon lira kaynak ayırdık depreme. 450 bin konut inşa ediyoruz. Altyapılar, yollar, tüneller tahrip oldu. Yeni yerleşim yerlerine okul, hastane yapıyorsunuz. Bütün bunlara baktığımızda çok ciddi anlamda büyük gelişmiş ekonomileri etkileyecek kadar büyük. Ciddi mali disiplinle hareket ediyoruz.

"Sulama projelerini önceliklendirdik"

*Mali politikalarda disiplini elden bırakmıyoruz. Verimlilik çok önemli. Harcadığınız kaynağı doğru kullanıyor musunuz? Sulama projelerini önceliklendirdik. Tarla için yaparsanız ürüne dönüşecek yatırım.

*Su zengini bir ülke değiliz. Suyun yüzde 70'inden fazlası tarımda kullanılıyor. Su varlığına göre bitki deseni oluşturmamız çok kıymetli. Çiftçiye mazot desteği verilmeyecek diye dezenformasyonlar oldu. Tam aksine stratejik sektör olarak görüyoruz tarımı. Bunu daha planlı şekilde yapacağız.

*Enflasyon sepetinde gıdada eksi gördük. Olumlu seyir görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde arzı artırıcı politikalar, GAP, DAP gibi projelerimiz var. Oralarda da yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Gençlerin tarımla daha fazla ilgilenmesi lazım. Yaş ortalaması 58. Gençleri destekleyeceğiz.

"Önümüzdeki dönemde yatırımların hızlanmasını bekliyoruz"

*Yeniden yerleşme düzeni oluşuyor sanayide. Üç kıtanın ortasında lojistik avantajları olan, genç nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımların hızlanmasını bekliyoruz. Küresel yatırımların yüzde 1'ini alır hale geldi Türkiye. Emtia fiyatları bizim lehimize. Petrol başta olmak üzere düşüş oldu. Ilımlı seyirde gidiyor. En büyük pazarımız AB ve MENA. Buralarda da nisbi olarak büyümenin artmasını bekliyoruz. Türkiye 2025'te olumlu ortama doğru gidiyor. Doğrudan yatırımların artmasını bekliyoruz.

"Cari açıkla ilgili başka konular var"

*Kurla başlayacak olursak bizim dalgalı kur rejimizi var. Sabit kur rejimi yok. Piyasada döviz arz ve taleple belirleniyor. Döviz bollaşınca fiyatı düşüyor. Cari açıkla ilgili başka konular var. Bir bunu uygulamaya devam edeceğiz. Tabi TCMB'nin manipülatif spekülatif durumlar gördüğünde müdahale kanunen vazifesi var. Spekülatif bir hadise yoksa piyasa belirler. Kurdaki genel değerlendirmeyi bu şekilde yapabiliriz.

*Dezenflasyon politikası izleyen ülkelerde reel değerlenme olur. Rekabet açısından bazı sektörleri etkiler doğru. TL reel değer kazanıyor. İhracatımız artıyor, ithalat düşüyor. Dış pazarlar belirleyici burada da. Fed'in faiz indirimi bizim için olumlu. TCMB faiz indirimi için bu konuda yetkili kurumumuz gelişmelere göre kararını verecektir. Ama siyasi yaklaşımımız belli; tek haneli enflasyon, tek haneli faiz.

*Enflasyonda rahatlama 2025'in ortalarında farklı bir ortam olacak. 2026'da daha kalıcı istikrar sağlanacak. Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz ama mücadeleye devam edeceğiz."

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