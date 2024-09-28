Erdoğan: Yeni reform paketlerini devreye alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye yüzyılı yatırım yüzyılı olacak." dedi. Erdoğan, yeni reform paketlerinin devreye alınacağını söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 14:38, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Yatırım danışma konseyi'nin uluslararası iş dünyaısnın görüşlerini almak amacıyla 2014 yılında oluşturduk.
Yeni reform paketlerini devreye alacağız.
Türkiye küresel ticarette güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır.
Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11.sıraya yükseldi.
Devrim niteliğinde adımlar attık. Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye yüzyılı yatırım yüzyılı olacak.