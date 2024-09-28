Erdoğan: Yeni reform paketlerini devreye alacağız

Devrim niteliğinde adımlar attık. Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye yüzyılı yatırım yüzyılı olacak.

Türkiye küresel ticarette güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır.

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