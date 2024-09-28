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Serhat Akın'a silahlı saldırı: 5 gözaltı

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan bütün şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 22:24, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 22:25
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Başsavcılığın talebiyle soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen O.D. ile O.M. ve İ.T. adlı şüpheliler yakalandı.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bütün şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda, saldırıda silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü, şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T'nin yakalandığını bildirdi.

Böylece eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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