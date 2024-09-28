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Osmaniye'de yaşlı adamı darbeden 1 kişi tutuklandı

Osmaniye'de 75 yaşındaki kişinin sokakta darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 20:25, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:38
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Osmaniye'de yaşlı adamı darbeden 1 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet D'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki sokakta darbedilmesine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen K.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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