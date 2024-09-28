Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı
Tekirdağ'da Gürsu Erüstün, başıboş köpeğin saldırısına uğrayan köpeğini kurtarmak için büyük çaba sarfetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 21:00, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 21:54
Çerkezköy ilçesi Gazimustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeşilli Sokak'ta Gürsu Erüstün'ün evden gezmeye çıkardığı köpeği, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Bir ara yere düşen Erüstün, hemen toparlanıp, yine köpeğini korumaya çalıştı. Erüstün, sokak köpeğine zaman zaman tekme savurup, tokat atmaya çalıştı.
Olayı gören bir motokurye, Erüstün'e yardım ederek köpeği uzaklaştırdı. Erüstün'ün köpeğini kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.