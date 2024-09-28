Galasaray'da Osimhen oyuna devam edemedi
Galatasaray'da arka adalesinde sertlik hisseden Victor Osimhen, Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısının başında riske edilmemek için oyundan alındı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 20:23, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:24
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 20 ve 28. dakikalarında 2 gol kaydeden Victor Osimhen, 45. dakikada yaşadığı sakatlıktan dolayı yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
Arka adalesinde sertlik hisseden Nijeryalı golcü, ikinci yarının başında riske edilmemek için oyundan alındı.