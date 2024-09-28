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Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecine girildiğini belirterek, 3 ayda 23,5 puanlık düşüş olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2025'te olumlu ortama doğru gittiğini vurgulayan Yılmaz, doğrudan yatırımların artmasını beklediklerini açıkladı. Yılmaz, mazot desteğinin daha planlı bir şekilde yapılacağını söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 21:45, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:33
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Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Politikalarımız kararlı şekilde uygulandı. Özellikle uluslararası kuruluşların not artışları, CDS'lerdeki gerilemeler farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. Politikalar gündelik değişecek şeyler değil. Sonuç almaya başladı, programımız çalışıyor. Risklerimiz azalıyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Dezenflasyon sürecine girmiş durumdayız. 3 ayda 23,5 puanlık düşüş var enflasyonda. İstikamet doğru olduğu sürece nereye doğru gittiğiniz netse trendi görüyorsanız programa olan güven pekişiyor. Eleştiriler olacak, saygı duyuyoruz.

Maliye politikalarını değerlendirirken deprem faktörünü gözardı etmememiz lazım. 14 milyon nüfusu etkileyen bir deprem, 2 yılda harcamalarımızı çekersek 2,5 trilyon lira kaynak ayırdık depreme. 450 bin konut inşa ediyoruz.

Altyapılar, yollar, tüneller tahrip oldu. Yeni yerleşim yerlerine okul, hastane yapıyorsunuz. Bütün bunlara baktığımızda çok ciddi anlamda büyük gelişmiş ekonomileri etkileyecek kadar büyük.

MAZOT DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

Ciddi mali disiplinle hareket ediyoruz. Mali politikalarda disiplini elden bırakmıyoruz. Verimlilik çok önemli, sulama projelerini önceliklendirdik. Çiftçiye mazot desteği verilmeyecek diye dezenformasyonlar oldu. Tam aksine stratejik sektör olarak görüyoruz tarımı. Bunu daha planlı şekilde yapacağız.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTACAK MI?

Yeniden yerleşme düzeni oluşuyor sanayide. Üç kıtanın ortasında lojistik avantajları olan, genç nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımların hızlanmasını bekliyoruz.

Küresel yatırımların yüzde 1'ini alır hale geldi Türkiye. Emtia fiyatları bizim lehimize, petrol başta olmak üzere düşüş oldu.

Ilımlı seyirde gidiyor, en büyük pazarımız AB ve MENA. Buralarda da nisbi olarak büyümenin artmasını bekliyoruz.

Türkiye 2025'te olumlu ortama doğru gidiyor. Doğrudan yatırımların artmasını bekliyoruz.

5.5 milyar dolar savunma sanayi ihracatımız. Bize parayla vermedikleri ürünleri biz dünyaya satıyoruz. Gerçek bağımsızlık teknolojik gücünüzle oluyor.

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