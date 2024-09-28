Hakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek
Hakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek
DMM, İmam hatipli öğrencilere yönelik iddiaları yalanladı
DMM, İmam hatipli öğrencilere yönelik iddiaları yalanladı
Serhat Akın'a silahlı saldırı: 5 gözaltı
Serhat Akın'a silahlı saldırı: 5 gözaltı
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik
Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruz
AK Partili Güler'den emekli maaşı açıklaması
AK Partili Güler'den emekli maaşı açıklaması
İmama tabure ile saldırdı: Cemaat vantilatör ile kovaladı
İmama tabure ile saldırdı: Cemaat vantilatör ile kovaladı
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Kredi kartı borcunda rekor artış
Kredi kartı borcunda rekor artış
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail bombardımanında öldürülmesiyle ilgili "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var. İsrail Gazze'den sonra durmayacak, Lübnan'a da girecek" diye konuştu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 22:57, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 22:57
Yazdır
Hakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek

ABD'den dönen Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Türkiye açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması büyük etki yarattığını ve konuşmanın büyük bir kısmı Filistin meselesine ayrıldığının altını çizen Fidan, Gazze meselesinin Birleşmiş Milletler sisteminin ve uluslararası toplumun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdiğini söyledi. Fidan, BM'nin küresel adaletsizlikleri çözme konusunda başarısız olduğunu vurguladı.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Fidan, ABD'nin İsrail'e "dur" demek konusunda başarısız olduğu, Siyonizm'in Amerikan siyasetinde kök saldığı ve ABD'nin gücünün İsrail'in hizmetinde olmasının rahatsızlık yarattığı belirtti. Fidan şunları söyledi:

"İsrail durdurulmazsa savaşı başka yerlere taşıyacağını daha önce birçok defa ifade ettik. Bir sene önce ne söylediysek maalesef onlar yaşanıyor. Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var.

Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu. Daha önceki görüşmemizde Hizbullah'ın büyük bir çatışmaya girmeyeceği düşüncesindeydim. İsrail Lübnan'dan sonra nereye gider bununla ilgili birtakım öngörülerimiz var.

"İSRAİL'E KİM, NASIL "DUR" DİYECEK?"

ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Bunun üzerinden kariyerler ve networkler yapılıyor. Kongre üyesi yapılıyorlar, senatör yapılıyorlar. Lobinin etkisiyle İsrail aklına hizmet eden kabul edilmiş bir gerçek var. Bazı Amerikalılar bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

ABD'nin bütün gücünün İsrail'in emrinde olması rahatsızlık verici. Netanyahu'nun stratejilerine baktığımızda hem kendi ülkesini hem müttefiklerini büyük bit ateşin içine çekiyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber