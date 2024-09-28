Okan Buruk'tan penaltı isyanı: Maça rakibi ortak ettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"ROTASYONUN SEBEBİ, SAKATLIK KORKUSUYDU"

"Bugün maça başladığımız 11'de en büyük korkularımızdan biri sakatlıktı. Zaten Osimhen'de bu oldu. Geçen hafta da söylemiştim. Çarşamba oynuyoruz, bir sonraki maçımız perşembe bize cumartesi maç konuluyor. Maç planlama bizi şunu diyor, 'Sizi sıkıştıralım, sakatlayalım bir sonraki Avrupa maçına eksik gidin.' Yaptığımız rotasyon sakatlık korkusundan dolayıydı. Maça başlangıcımız iyiydi. İlk yarıda gol yemeden devreye girseydik daha iyi olabilirdi. İkinci yarı giren oyuncular Kaan dışında etkili olamadı. Oyunun devamında rakip kaleye tam olarak gidemedik. Net pozisyonlar vermesek de savunmamız arkaya kaçmaya başladı. Oyunu kendi istediğimiz oyundan dışarıya çıkarttı.

"MAÇA RAKİBİ ORTAK ETTİLER"

Penaltı ayrı bir dosya. Bu senenin dosyalarından biri Galatasaray'a verilen penaltılar. Bu oyuncu ne yapacak? Bize gelip anlatan hakem hocalarının söyledikleri ya da bizim gördüklerimiz yanlış. Burada oyuncu ne yapabilir? Havaya zıpladıktan sonra hazır ola mı geçecek? Bu penaltıysa ve VAR çağrıyorsa, ben bunu vermem penaltı olarak başkasının lehine olsa da. Maçtan sonra orta hakem bana penaltı diyemedi. Çarpma var dedi, kolu açıktı dedi. Maça rakibi ortak ettiler. Kendi hatalarımı biliyorum. Bu da bize ders oldu. Oyuncularım ve ben bu maçtan bir şeyler çıkaracağız. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu oyuncularıma anlatacağım. Daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu benim sorumluluğunda. Top rakipteyken iki oyunu da oynayamadık. Bunu çözmemiz gerekiyor. Form durumu yüksek Galatasaray vardı. Sakatlık riskini engellemek için bazı oyuncuları dinlendirdik. Oyunu daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. Puan kaybı bizim için sürpriz oldu.

"İKİLİ FORVETİ HEP DENEYECEĞİZ"

Rakibimiz bize karşı daha derinde savunma yapmaya çalıştı. İkili forvette Mauro Icardi'nin hareketliliği bizim için önemliydi. Onun ve Osimhen'in golleriyle sistemin doğru olduğunu gösterdik. İkinci yarı bunu gösteremedik. Biraz daha geriye gittik ikinci yarı. İkili forveti hep deneyeceğiz ve kullanacağız."