5 soruda Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü: Şimdi ne olacak?

Ortadoğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken dünya uzun süredir Hizbullah lideri olan Hasan Nasrallah'ın ölüm haberiyle sarsıldı.

Nasrallah, İsrail ordusunun Hizbullah'ın merkez karargahlarını hedef aldığı saldırıda öldürüldü.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bombardımanda Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki, istihbarat şefi Hasan Yasin ve İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilforuşan da öldürüldü.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınayarak, "savunmasız insanlara yönelik katliam işlendiğini" söyledi.

Hamas da Nasrallah'ın öldürülmesinin direnişi sadece daha da güçlendireceğini savundu.

Nasrallah'ın ölümünün, Hizbullah'ın geleceği ve Ortadoğu için ne anlama geldiği konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

Beş soruda Nasrallah'ın ölümü ve muhtemel senaryolar...



NASRALLAH NASIL VE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Lübnan'ın çeşitli bölgeleri günlerdir İsrail bombardımanı altında. Başkent Beyrut'a yönelik son saldırıda Hizbullah'ın ana karargahı hedef alındı.

Saldırılar sürerken İsrail medyası Nasrallah'ın öldüğüne ilişkin haberler yayınlanmaya başladı.

80 TON BOMBA ATILDI

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Nasrallah'ın Hı.zbullah'ın yeraltı karargahında öldürüldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasrallah, Beyrut'un güney banliyösündeki karargahta 80 ton bombanın atıldığı saldırıda öldü.

İsrail'in önde gelen Times of Israel gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelenen Dahiye'ye saldırıların Lübnan'a kara harekatını önlemek için yapıldığını öne sürdü.

Yetkili, İsrail istihbaratının 2040'a kadar İsrail devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan İran planının ayrıntılarını ele geçirdiğini ve Nasrallah'ın da bu planın önemli bir parçası olduğunu iddia etti.

NASRALLAH'IN YERİNE KİM GEÇECEK?

Uzmanlara göre Nasrallah'ın yerine geçecek bir sonraki kişinin hem Lübnan'daki Hizbullah hem de İran tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın yerine geçmesi en muhtemel kişi ise Seyyid Haşim Seyfeddin olarak görülüyor. Seyfeddin, 32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Nasrallah'ın kuzeni.

Hizbullah'ın siyasi işlerinin başında olan ve Cihad Konseyi'nde yer alan Seyfeddin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017'de terör listesine alınmıştı.



HİZBULLAH'IN BİR SONRAKİ ADIMI NE OLACAK?

İsrail ordusu, son birkaç haftada gerçekleştirilen saldırılarla Hizbullah'ın emir komuta zincirinin "neredeyse tamamen çökertildiğini" iddia ediyor.

Washington Enstitüsü'nden analist Hanin Ghaddar Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuştu.

Ghaddar burada, Hizbullah'ın elindeki güdümlü ve uzun menzilli füzeleri henüz kullanmadığına dikkat çekti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, "Savaşa devam edeceğiz." denildi.

İRAN NASIL YANIT VERECEK?

Hizbullah'ın Nasrallah'ın ölümünü doğrulamasının ardından gözler İran'ın vereceği tepkiye çevrilmiş durumda.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İran, Nasrallah'ın öldürülmesı.nı.n ardından "bı.r sonrakı. adımı" belı.rlemek ı.çı.n Hı.zbullah ve dı.ğer bölgesel müttefı.klerı.yle süreklı. temas halı.nde.

Tahran'dan bilgi alan iki bölgesel yetkili, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı bir yere nakledildiğini aktardı.

5 soruda Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü: Şimdi ne olacak? - 8

Hamaney, Hizbullah liderinin ölümünün "intikamsız kalmayacağını" belirterek, "Nasrallah bir birey değildi. O bir yol ve bir düşünce okuluydu. Bu yol devam edecek." diye konuştu.

İran meclisi ulusal güvenlik komisyonu ise acil olarak toplandı.

CNN, İran'ın "en yakın müttefiki Hizbullah'ın aldığı darbe karşısında seçeneklerini değerlendirdiğini" yazıyor.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH KİMDİR?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya geldi.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şii Emel Hareketi'ne katıldı.

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

Nasrallah, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna desteğini açıklayarak, ateşkes imzalanana kadar İsrail'e saldırıların sürdürüleceğini defalarca söyledi.